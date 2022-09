Deulofeu | “Scudetto | il Napoli è forte se la gioca con Milan e Inter”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 25 settembre 2022) Gerardparla della corsa, secondo iltore spagnolosino il titolo. La classifica dopo sette giornate vede anche la sua Udinese nelle zone altissime della classifica, al terzo posto dietroe Atalanta che sono a pari punti. Ecco l’vista dia Tuttosport. Ruud Gullit: “favorito.in maniera fantastica” Lei hato in Liga e in Premier: è così distante quel calcio dal nostro? «Soprattutto la Premier è molto diversa. Lì siun calcio tutto difesa e attacco, anche in modo disorganizzato, il contrario di quanto accade in Italia. Mentre in ...