Cosa è successo a Francesco Bagnaia: caduta assurda dopo una gara pessima a Motegi (Di domenica 25 settembre 2022) Francesco Bagnaia è caduto malamente nel corso dell’ultimo giro del GP del Giappone 2022, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Motegi. Il ribattezzato Pecco si trovava in nona posizione, dopo essere scattato dalla dodicesima piazzola. Il centauro della Ducati si trovava in scia a Fabio Quartararo in chiusura di una gara decisamente complicata e in quel frangente perdeva soltanto un punto dal francese in classifica. Poteva essere un bottino tutto sommato positivo considerando le premesse della vigilia. MotoGP, GP Giappone 2022. Trionfo Ducati con Jack Miller, ma Francesco Bagnaia torna a cadere e scivola a -18 da Quartararo Francesco Bagnaia cerca però di portare l’attacco al grande avversario per il titolo ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022)è caduto malamente nel corso dell’ultimo giro del GP del Giappone 2022, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di. Il ribattezzato Pecco si trovava in nona posizione,essere scattato dalla dodicesima piazzola. Il centauro della Ducati si trovava in scia a Fabio Quartararo in chiusura di unadecisamente complicata e in quel frangente perdeva soltanto un punto dal francese in classifica. Poteva essere un bottino tutto sommato positivo considerando le premesse della vigilia. MotoGP, GP Giappone 2022. Trionfo Ducati con Jack Miller, matorna a cadere e scivola a -18 da Quartararocerca però di portare l’attacco al grande avversario per il titolo ...

