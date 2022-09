Can Yaman sfida i pregiudizi: “Se non fossi stato bello avrei avuto più successo” (Di domenica 25 settembre 2022) Lo rivedremo presto sul piccolo schermo con Viola come il mare, serie tv di cui è il protagonista insieme a Francesca Chillemi. Stiamo parlando ovviamente di Can Yaman, l’attore turco che ha conquistato il pubblico italiano con il suo charme e il suo irresistibile sorriso. Eppure oltre la bellezza c’è molto di più e ha voglia di dimostrarlo: lo ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato del successo, della sua carriera e dei legami più importanti. Can Yaman, oltre la bellezza c’è di più (e vuole dimostrarlo) Can Yaman tornerà in tv insieme a Francesca Chillemi (coppia che tra l’altro ha fatto parlare parecchio di sé durante le riprese) con la serie Viola come il mare, a partire dal 30 settembre su Canale 5. Il divo turco è ormai famosissimo in Italia, conquistando il ... Leggi su dilei (Di domenica 25 settembre 2022) Lo rivedremo presto sul piccolo schermo con Viola come il mare, serie tv di cui è il protagonista insieme a Francesca Chillemi. Stiamo parlando ovviamente di Can, l’attore turco che ha conquiil pubblico italiano con il suo charme e il suo irresistibile sorriso. Eppure oltre la bellezza c’è molto di più e ha voglia di dimostrarlo: lo ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato del, della sua carriera e dei legami più importanti. Can, oltre la bellezza c’è di più (e vuole dimostrarlo) Cantornerà in tv insieme a Francesca Chillemi (coppia che tra l’altro ha fatto parlare parecchio di sé durante le riprese) con la serie Viola come il mare, a partire dal 30 settembre su Canale 5. Il divo turco è ormai famosissimo in Italia, conquistando il ...

