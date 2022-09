Ucraina, Zelensky ai coscritti delle aree occupate “Sabotate i russi” (Di sabato 24 settembre 2022) KIEV (Ucraina) (ITALPRESS) – “Salvate le vostre vite e aiutateci a indebolire e distruggere gli occupanti”. E’ l’appello rivolto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla popolazione “dei territori temporaneamente occupati” dai russi.“Nascondetevi dalla mobilitazione russa con ogni mezzo – prosegue Zelensky -. Evitate le lettere di leva, cercate di raggiungere il territorio libero dell’Ucraina. Ma se siete già entrati nell’esercito russo, Sabotate qualsiasi attività del nemico, ostacolate qualsiasi operazione russa, forniteci qualsiasi informazione importante sugli occupanti: le loro basi, il quartier generale, i magazzini con munizioni. E alla prima occasione, passate alle nostre posizioni. Fate di tutto per salvarvi e aiutare a liberare l’Ucraina”. – foto ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 settembre 2022) KIEV () (ITALPRESS) – “Salvate le vostre vite e aiutateci a indebolire e distruggere gli occupanti”. E’ l’appello rivolto dal presidente ucraino Volodymyralla popolazione “dei territori temporaneamente occupati” dai.“Nascondetevi dalla mobilitazione russa con ogni mezzo – prosegue-. Evitate le lettere di leva, cercate di raggiungere il territorio libero dell’. Ma se siete già entrati nell’esercito russo,qualsiasi attività del nemico, ostacolate qualsiasi operazione russa, forniteci qualsiasi informazione importante sugli occupanti: le loro basi, il quartier generale, i magazzini con munizioni. E alla prima occasione, passate alle nostre posizioni. Fate di tutto per salvarvi e aiutare a liberare l’”. – foto ...

