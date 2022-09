Uccide la moglie a coltellate davanti al figlio di 4 anni (Di sabato 24 settembre 2022) Un 35enne di origine moldava, dopo l'ennesima lite con la compagna connazionale, ha impugnato un coltello e le ha tolto la vita mentre era presente in casa anche il figlio di 4 anni Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 settembre 2022) Un 35enne di origine moldava, dopo l'ennesima lite con la compagna connazionale, ha impugnato un coltello e le ha tolto la vita mentre era presente in casa anche ildi 4

