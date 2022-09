MotoGP | Fabio Quartararo | “Il feeling è buono | ma non il cronometro… domani non penserò ai rivali per il titolo”

Leggi su oasport

(Di sabato 24 settembre 2022) Non ha troppa voglia di sorridereal termine delle sue qualifiche del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di Motegi la pioggia ha dettato legge sin dal mattino, costringendo la direzione gara a cancellare la FP3 e, di conseguenza, riducendo ulteriormente il tempo in pista per i piloti. Per il pilota soprannominato “El Diablo” non è stato semplice trovare il giustocon una Yamaha che, storicamente, arranca in queste condizioni e, effettivamente, i risultati della Q2 non mentono. La pole position è stata messa a segno da Marc Marquez davanti a Johann Zarco e Brad Binder, mentre il campione del mondo in carica non è andato oltre la nona posizione a 1.112 di distacco. Unica soddisfazione? Avere preceduto Francesco “Pecco” ...