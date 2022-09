LIVE – Pordenone-Padova 0-1, Serie C 2022/2023: girone A (DIRETTA) (Di sabato 24 settembre 2022) Grande attesa per Pordenone-Padova, match del girone A di Serie C. La quinta giornata di campionato entra nel vivo alle 14:30 di sabato 23 settembre. Le due squadre fin qui hanno collezionato rispettivamente 10 e 9 punti e occupano i primi due posti della classifica. Quale sarà il risultato finale del big match d’alta classifica? Scopriamolo insieme a partire dal fischio d’inizio. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Pordenone-Padova 0-1 (55? Vasic) 55?- GOOL Padova!!! Vasic porta avanti i biancoscudati con una destro al volo incredibile: 0-1 45?- Inizia il secondo tempo FINE PRIMO TEMPO 47?- Doppia ammonizione per Negro, Pordenone in dieci 45?- Ci saranno 2 minuti di recupero 34?- Ammonito ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Grande attesa per, match delA diC. La quinta giornata di campionato entra nel vivo alle 14:30 di sabato 23 settembre. Le due squadre fin qui hanno collezionato rispettivamente 10 e 9 punti e occupano i primi due posti della classifica. Quale sarà il risultato finale del big match d’alta classifica? Scopriamolo insieme a partire dal fischio d’inizio. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-1 (55? Vasic) 55?- GOOL!!! Vasic porta avanti i biancoscudati con una destro al volo incredibile: 0-1 45?- Inizia il secondo tempo FINE PRIMO TEMPO 47?- Doppia ammonizione per Negro,in dieci 45?- Ci saranno 2 minuti di recupero 34?- Ammonito ...

