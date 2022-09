Koulibaly torna sul suo passaggio al Chelsea | “All’inizio è stata dura”

(Di sabato 24 settembre 2022) L’estate appena terminata ha messo aprova i sentimenti dei tifosi del Napoli: in un solo colpo, il club partenopeo ha visto partire pilastri come il capitano Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kalidou(senza dimenticare David Ospina, Faouzi Ghoulam e Fabian Ruiz). Una rivoluzione che non èapprezzata da gran parte del tifo partenopeo che ha contestato ampiamente il presidente Aurelio De Laurentiis. La fine di queste contestazioni è arrivata solo con l’inizio della stagione: la squadra azzurra sta giocando un gran calcio senza subire le varie cessioni. Kalidou(Photo by Michael Regan/Getty Images) Insieme a quella di Mertens, la cessione dialquella piùda digerire: il difensore ...

NapoliFCNews : Repubblica – Occhio a Senesi come post Koulibaly: torna di moda l’argentino! #Napoli #SSCNapoli #SSCN -

numero-diez.com

al successo per la settimana del 18 - 24 luglio, conquistando il suo QUARTO TROFEO della ...sessione estiva 2022 è stata caratterizzata dallo spostamento dei difensori di rilievo come, ...Dai ritorni di Paul Pogba (alla Juventus) e di Romelu Lukaku (all'Inter), agli addii di Matthijs de Ligt e Kalidou, fino allo sbarco a Torino di Filip Kostic e Angel Di Maria, al ... Koulibaly torna sull'addio al Napoli: le sue parole dall'Inghilterra Il Napoli è stato gran protagonista della sessione estiva di calciomercato ed un suo ex giocatore è tornato a parlare del suo addio ...Da tempo infatti si inseguono voci riguardanti la ricerca di un uomo mercato duro e puro per completare l'assetto societario e l'area sportiva in particolare. Un tassello da aggiungere e che non sosti ...