Luce_news : Juan Carrito, l’orso bruno più famoso d’Abruzzo sbarca in tv insieme ai fratelli e a mamma Amarena - Piergiulio58 : Orso goloso ruba il miele, gli apicoltori: “Ne siamo felici”. La reazione dell'Apicoltura Colle Salera stupisce: 'S… - Gianni90 : Complimenti a @SkyItalia per il doc su l'orso bruno marsicano. Un reportage da vedere e da ammirare soprattutto il… - SoniaSongi : L’orso Juan Carrito ruba il miele, ma gli apicoltori abruzzesi ne sono felici e danno una lezione importante… - monica_pilolli : 'Anche #JuanCarrito sceglie Apicoltura #ColleSalera.Per noi, il nostro miglior feedback '. Barlumi di civiltà in Ab… -

E' il re del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Una delle specie inserite nella lista rossa dell'Unione internazionale per ...L'ultimo orso è l'incredibile vicenda di, l'orsetto nato assieme ad altri 3 cuccioli da mamma Amarena in pieno lockdown . Una storia eccezionale che ha tenuto, per oltre un anno, ...Juan Carrito ha rubato il miele e ne ha combinata così un'altra delle sue. L'orso più famoso del web continua a far danni in giro. Ecco cosa è accaduto ...Dopo “ La Via Incantata ”, il documentario alla scoperta della Val Grande in Lombardia, Sky Nature ci porta – da domani sabato 24 settembre – nel cuore verde dell’Italia, nel Parco Nazionale d’Abruzzo ...