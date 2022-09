Guardian: questa è l’Inghilterra più debole, incoerente e noiosa che si sia vista nell’era Southgate (Di sabato 24 settembre 2022) Per il Guardian, l’Inghilterra retrocessa alle Nations League dopo la sconfitta con l’Italia sembra essere più debole che in qualsiasi altro momento dell’era Southgate. “Che dire del fatto che non ha segnato nessun gol in quasi 500 minuti di gioco, di tre sconfitte in cinque partite, sormontate da un 1-0 contro un’Italia così così? Che dire della retrocessione?”. “A sei anni dall’inizio dell’era Gareth questa è l’Inghilterra più debole ed incoerente che si sia mai vista”. Come è possibile? “I giocatori sono ancora bravi, il manager ha tanto credito. L’unico vero aspetto positivo è stato il modo in cui i giocatori hanno continuato a correre”. Il fatto che nessuno si sia arresto dice che nella squadra c’è ancora vita. Per il resto, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 settembre 2022) Per ilretrocessa alle Nations League dopo la sconfitta con l’Italia sembra essere piùche in qualsiasi altro momento dell’era. “Che dire del fatto che non ha segnato nessun gol in quasi 500 minuti di gioco, di tre sconfitte in cinque partite, sormontate da un 1-0 contro un’Italia così così? Che dire della retrocessione?”. “A sei anni dall’inizio dell’era Garethpiùedche si sia mai”. Come è possibile? “I giocatori sono ancora bravi, il manager ha tanto credito. L’unico vero aspetto positivo è stato il modo in cui i giocatori hanno continuato a correre”. Il fatto che nessuno si sia arresto dice che nella squadra c’è ancora vita. Per il resto, ...

