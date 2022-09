Gf Vip 7, Giaele De Donà parla del suo amore libero col marito: “Lui può andare anche con altre, per me non è un tradimento se io lo so!” (Di sabato 24 settembre 2022) Giaele De Donà fin dalla sua clip di presentazione ci ha lasciato delle vere e proprie perle tanto da non farci rimpianger Alex Belli. Come l’attore romano, vero one Vippoman show della passata edizione del Gf Vip, anche la modella si è professata a favore dell’amore libero, rilasciando alcune dichiarazioni che hanno sorpreso il pubblico da casa ma anche gli altri inquilini della Casa di Cinecittà. Come hanno riportato i colleghi di BlogTivvu.com, Giaele De Donà ha raccontato del suo particolare rapporto con il marito: Mi fa ridere quando giudicano il mio matrimonio che magari è esplicito. Noi ci diciamo le cose in faccia. Io e mio marito siamo molto chiari, siamo trasparenti. Se lui si vuole divertire si diverta, se ... Leggi su isaechia (Di sabato 24 settembre 2022)Defin dalla sua clip di presentazione ci ha lasciato delle vere e proprie perle tanto da non farci rimpianger Alex Belli. Come l’attore romano, vero one Vippoman show della passata edizione del Gf Vip,la modella si è professata a favore dell’, rilasciando alcune dichiarazioni che hanno sorpreso il pubblico da casa magli altri inquilini della Casa di Cinecittà. Come hanno riportato i colleghi di BlogTivvu.com,Deha raccontato del suo particolare rapporto con il: Mi fa ridere quando giudicano il mio matrimonio che magari è esplicito. Noi ci diciamo le cose in faccia. Io e miosiamo molto chiari, siamo trasparenti. Se lui si vuole divertire si diverta, se ...

