“Elisabetta Gregoraci? Io sono meglio di lei!”, Giale attacca di nuovo Lady Briatore al GF Vip (Di sabato 24 settembre 2022) Sofia Giale De Donà ha deciso di fare arrabbiare il fandom di Elisabetta Gregoraci. Dopo la prima frecciatina durante la clip di presentazione, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha svelato di averle lanciato altre battutine che sono state eliminate in fase di montaggio. Giaele attacca di nuovo Elisabetta: “La Gregoraci? Io sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 24 settembre 2022) SofiaDe Donà ha deciso di fare arrabbiare il fandom di. Dopo la prima frecciatina durante la clip di presentazione, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha svelato di averle lanciato altre battutine chestate eliminate in fase di montaggio. Giaeledi: “La? Io... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Gaia130184161 : @GrandeFratello Salemi fatti una vita!!!! Ancora attaccata al nome di Elisabetta Gregoraci Queen indiscussa ! - lucia04030043 : @GrandeFratello Giulia Salemi non supererà mai Elisabetta Gregoraci ..d’altro canto la sua classe bellezza è ineguagliabile ! ?????? - luuciferiina : RT @mrsincoerenza: No tesoro ne devi mangiare di cereali sottomarca per poterti paragonare ad Elisabetta Gregoraci #gfvip - IOdonna : Si tratta di Giulio Fratini, manager fiorentino di 30 anni. In passato ha avuto storie con Roberta Morise e Raffael… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci Giaele De Donà torna all’attacco: “Sono meglio di lei” - #Elisabetta #Gregoraci #Giaele #torna… -