(Di sabato 24 settembre 2022) "Ma quando il professionista va in campo tifa per se stesso" TRENTO - "Per arbitrare bisogna certamente avere amore per il. Spesso mi chiedono seglitifano una. È una ...

Lo Speciale

...bisogna certamente avere amore per il. Spesso mi chiedono se anche gli arbitri tifano una squadra. È una domanda talmente assurda che non dovrebbe nemmeno essere posta". Così Pierluigi,......A Costigliole Saluzzo la Sagra dell'Uva Quagliano promuove il celebre vino della... Sabato 24 sarà dedicato agli amici della Corsica Afsc Corse, squadra didegli amici di Hyères, di ... Calcio: Collina "Tifare una squadra normale anche per gli arbitri" » LO_SPECIALE 'Ma quando il professionista va in campo tifa per se stesso' TRENTO (ITALPRESS) - 'Per arbitrare bisogna certamente avere amore per il calcio.E poi Chiellini, Marchisio, Zanetti, Klinsmann, Falcao, Seedorf, Sacchi, Capello, Ranieri, Zeman e Collina. Quattro giorni di calcio senza tempo ...