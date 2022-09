Antonio Tabucchi: la vita come “rebus” (Di sabato 24 settembre 2022) Antonio Tabucchi nasce a Pisa il 24 settembre del 1943, probabilmente il narratore più importante della seconda metà degli anni Settanta e inizio Ottanta. Diventa autore di teatro, saggista e professore di letteratura portoghese prima all’università di Genova, poi di Siena; studioso di Pessoa, ha tradotto le sue opere contribuendo alla diffusione della sua scrittura in Italia. Ha ottenuto molti premi e riconoscimenti in Italia e all’estero; i suoi libri sono stati tradotti in più di quaranta lingue. Antonio Tabucchi – Photo Credits italiana.esteri.itAntonio Tabucchi: la letteratura portoghese e le influenze Nella sua formazione concorrono vari indirizzi culturali: oltre a quello portoghese e all’avanguardia primonovecentesca, vi troviamo anche il filone toscano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 settembre 2022)nasce a Pisa il 24 settembre del 1943, probabilmente il narratore più importante della seconda metà degli anni Settanta e inizio Ottanta. Diventa autore di teatro, saggista e professore di letteratura portoghese prima all’università di Genova, poi di Siena; studioso di Pessoa, ha tradotto le sue opere contribuendo alla diffusione della sua scrittura in Italia. Ha ottenuto molti premi e riconoscimenti in Italia e all’estero; i suoi libri sono stati tradotti in più di quaranta lingue.– Photo Credits italiana.esteri.it: la letteratura portoghese e le influenze Nella sua formazione concorrono vari indirizzi culturali: oltre a quello portoghese e all’avanguardia primonovecentesca, vi troviamo anche il filone toscano ...

