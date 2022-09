(Di venerdì 23 settembre 2022) ILdel lavoro del Tribunale di Trieste, Paolo Ancora, ha accolto ilpresentato daidi categoria in merito al comportamento antisindacale della. Ladi ...

iconanews : Wartsila: giudice, sì ricorso sindacati, revoca procedura - _damelio_ : +++ Il giudice del lavoro riconosce la condotta antisindacale di #Wartsila Italia e azzera la procedura di licenzia… - fisco24_info : Wartsila: giudice, sì ricorso sindacati, revoca procedura: Azienda condannata a costoso risarcimento - News24_it : Wartsila: giudice, sì ricorso sindacati, revoca procedura - mariali94316534 : RT @Ansa_Fvg: Wartsila: entro lunedì sentenza esposto sindacati. Oggi si è svolta la seconda udienza davanti a Giudice del lavoro #ANSA htt… -

ILdel lavoro del Tribunale di Trieste, Paolo Ancora, ha accolto il ricorso presentato dai sindacati di categoria in merito al comportamento antisindacale della. La procedura di ...La sentenza verrà depositata tra venerdì e ...IL Giudice del lavoro del Tribunale di Trieste, Paolo Ancora, ha accolto il ricorso presentato dai sindacati di categoria in merito al comportamento antisindacale della Wartsila. (ANSA) ...E' attesa tra venerdì e lunedì prossimi la sentenza sull'esposto depositato dai sindacati nei confronti della Wartsila per comportamento antisindacale. (ANSA) ...