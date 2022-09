Travolti da un sentimento totale Peccato che lui sia sposato e abbia un figlio

Leggi su iodonna

(Di venerdì 23 settembre 2022) L’amore che scoppia inaspettato e mette tutto sotto sopra. A qualunque età, quella dei genitori e quella dei figli liceali. Entrambi, con doveri e responsabilità diversi, si trovano a dover fare i conti con quelle benedette “farfalle nello stomaco” che scompigliano tutto. E fare delle scelte non è facile. Lo racconta Nessuno come noi, film del 2018 in onda stasera su Canale 5 alle 21.20 con Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum. Ambientato nell’Italia Anni ’80, fa rivivere tradimenti e intrecci del “vecchio mondo”, quello in cui smartphone e social non c’erano, ma che nella sostanza sono uguali a quelli che capitano oggi. Alessandro Preziosi guarda le foto ...