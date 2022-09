“Traditore | bugiardo | vigliacco!” GF Vip | neanche il tempo di entrare nella casa | la furia contro Giovanni Ciacci

(Di venerdì 23 settembre 2022) Si aspettava la sua entrata da settimane e alla fine è avvenuta:è un nuovo concorrente del GF Vip 7. Tutti lo hanno accolto con grande calore tranne Pamela Prati. Tra i due non scorre buon sangue, sin dai tempi di Mark Caltagirone. Ma non è finita, anzi, quello era solo l’inizio. Perché appena ha varcato la soglia,è stato fulminato in diretta da un’ex gieffina, Patrizia De Blanck. La donna lo ha fatto sui social, scagliandosil’ex amico. La De Blanck ha dato del falso e del, tutto per delle cose che l’uomo avrebbe detto in tv (probabilmente a Pomeriggio 5 e Domenica Live) mentre lei eradel GF Vip 5. Le sue parole sono state durissime: “? ...

zazoomblog : Ciacci fa infuriare un’ex gieffina: “Traditore e bugiardo” - #Ciacci #infuriare #un’ex #gieffina: - VerderameRenato : @luigidimaio @impegno_civico Zezzus e bugiardo! Traditore che non sei altro. - sdapi13 : #portaaporta. Bastaaaaa con questo bugiardo, traditore ?? - contemerda : @MaxBernardini @GiuseppeConteIT Bugiardo seriale lo vogliamo dire? Continua a raccontare panzane ma i giornalisti i… - Vivenzi00342306 : @matteorenzi Certo che sei proprio un pirla... Parli proprio tu che avevi annunciato a tutto il monte che se perdev… -

Virgilio

Quasi non ce la facesse più a passare per ilseriale e'. Insomma, sembrerebbe che il buon Signorini abbia le idee abbastanza chiare sullo sfogo di Totti. Come, tra l'altro, ce l'...... pubbliche le sue questioni familiari Secondo il direttore di Chi il Pupone si è sfogato , quasi in modo liberatorio, perché esausto di essere dipinto dal pubblico come "seriale e"... Le Sorelle di c co Provano Ifigenia in Gianicolo Festival Roma Comic Off 2022 a Roma e dintorni Giovanni Ciacci, appena entrato al GF Vip 7, è già bersaglio di feroci critiche come quelle di Patrizia De Blanck. L’ex gieffina non è riuscita a trattenersi e su Instagram si è scagliata contro di lu ...In un'intervista l'ex pupone Francesco Totti ha rivelato cosa ha fatto per lui Noemi Bocchi da quando i due si frequentano ...