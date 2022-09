Renato Zero: “Andremo a votare come con la schedina del totocalcio” (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “C’era bisogno di andare al voto così in fretta? Stavamo così bene con Draghi! Poteva finire il suo mandato. Così Andremo a votare come si fa una schedina del totocalcio. Non conosciamo i candidati. Abbiamo avuto gli Almiranti, i Saragat, Togliatti e Nenni gente che girava le borgate e invece ora brancoliamo nel buio”. Nella serata di chiusura della campagna elettorale Renato Zero apre al Circo Massimo la sua sei giorni di concerti romani, rimandati per due anni a causa della pandemia e inizialmente programmati per festeggiare i suoi 70 anni nel 2020. Un evento che infatti ha mantenuto il titolo ‘Zerosettanta’ e che si è trovato, a date già fissate, a partire nel weekend del voto. “La coincidenza con la campagna elettorale? Non ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “C’era bisogno di andare al voto così in fretta? Stavamo così bene con Draghi! Poteva finire il suo mandato. Cosìsi fa unadel. Non conosciamo i candidati. Abbiamo avuto gli Almiranti, i Saragat, Togliatti e Nenni gente che girava le borgate e invece ora brancoliamo nel buio”. Nella serata di chiusura della campagna elettoraleapre al Circo Massimo la sua sei giorni di concerti romani, rimandati per due anni a causa della pandemia e inizialmente programmati per festeggiare i suoi 70 anni nel 2020. Un evento che infatti ha mantenuto il titolo ‘settanta’ e che si è trovato, a date già fissate, a partire nel weekend del voto. “La coincidenza con la campagna elettorale? Non ...

