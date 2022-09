Affaritaliani : RemTech, Legnini: serve quadro stabile per affrontare i rischi -

Il Sole 24 ORE

Lo ha detto il commissario per la Ricostruzione 2016, Giovanni, a margine della conferenza nazionale sul codice della ricostruzione alExpo di Ferrara. Le scosse di terremoto ...... tra gli altri, del capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, del commissario ricostruzione 2016, Giovanni, e del commissario Ponte di Genova, Marco Bucci. 'Expo da anni, per la ... RemTech, Legnini: serve quadro stabile per affrontare i rischi - Il Sole 24 ORE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Parte oggi, in Fiera, la tre giorni dedicata ai temi dello sviluppo sostenibile, all’impatto ambientale e al Pnrr. L’ad Paparella: "Un’edizione con oltre trecento aziende". Al taglio del nastro anche ...