Motomondiale | Quartararo | ' prima fila quasi impossibile se non piove'

(Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "Non sono soddisfatto, mi aspettavo meglio, soprattutto sul giro. Le moto che ci sono davanti sembra abbiano più margine di noi". E' un Fabiopiuttosto critico quello che commenta a Sky Sport le Libere 1 sul circuito di Motegi, nonostante il 3° tempo in classifica. "Abbiamo solo un punto di forza: la staccata. Partire insarà, a meno che non piova: col bagnato sarà un bel casino...", aggiunge il pilota francese della Yamaha.