MotoGP | Quartararo dopo le Libere 1 a Motegi | “Non sono soddisfatto”

"Non sono soddisfatto, mi aspettavo meglio, soprattutto sul giro. Le moto che ci sono davanti sembra abbiano più margine di noi". Lo ha detto Fabio Quartararo a Sky Sport dopo le Libere 1 sul circuito di Motegi e il 3° tempo in classifica. "Abbiamo solo un punto di forza: la staccata. Partire in prima fila sarà quasi impossibile, a meno che non piova: col bagnato sarà un bel casino…", aggiunge il pilota francese della Yamaha.

