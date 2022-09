Missione Dart pronta all’impatto per deviare l’asteroide. Telescopi spaziali Webb e Hubble in prima fila (Di venerdì 23 settembre 2022) E’ tutto pronto all’impatto della Missione Dart della Nasa con l’asteroide Dimorphos, atteso per il 27 settembre alle 01,14 ore italiane: il veicolo si schiantera’ sull’asteroide a circa 24mila chilometri orari, tentando di deviarne la traiettoria e mettendo cosi’ alla prova l’efficacia di questo approccio in caso di pericolo per la Terra. Lo spettacolo vedra’ in prima fila molti occhi: oltre a quelli del microsatellite italiano LiciaCube dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), che si e’ gia’ sganciato dalla sonda per filmare l’impatto a distanza di sicurezza, cercheranno di seguire l’evento anche gli occhi dei Telescopi spaziali James Webb (di Nasa, Agenzia spaziale europea (Esa) e agenzia spaziale canadese) e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 settembre 2022) E’ tutto prontodelladella Nasa conDimorphos, atteso per il 27 settembre alle 01,14 ore italiane: il veicolo si schiantera’ sula circa 24mila chilometri orari, tentando di deviarne la traiettoria e mettendo cosi’ alla prova l’efficacia di questo approccio in caso di pericolo per la Terra. Lo spettacolo vedra’ inmolti occhi: oltre a quelli del microsatellite italiano LiciaCube dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), che si e’ gia’ sganciato dalla sonda per filmare l’impatto a distanza di sicurezza, cercheranno di seguire l’evento anche gli occhi deiJames(di Nasa, Agenzia spaziale europea (Esa) e agenzia spaziale canadese) e ...

