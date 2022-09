Meloni: «Faremo le iforme da soli. Orban? Ci divide molto». I leader del centrodestra uniti sul palco (Di venerdì 23 settembre 2022) «Saremo uniti, compatti. Faremo un governo saldo e coeso che durerà cinque anni». E? questo il ritornello intonato sul palco di piazza del Popolo da, in ordine di... Leggi su ilmattino (Di venerdì 23 settembre 2022) «Saremo, compatti.un governo saldo e coeso che durerà cinque anni». E? questo il ritornello intonato suldi piazza del Popolo da, in ordine di...

Agenzia_Ansa : Meloni: 'Se gli italiani ci daranno la maggioranza faremo una riforma in senso presidenziale e saremo felici se la… - ItaliaViva : 'Noi faremo di tutto per riportare #Draghi a #PalazzoChigi, ma non penso che la #Meloni sia un pericolo per la demo… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Meloni: 'Se gli italiani ci daranno la maggioranza faremo una riforma in senso presidenziale e saremo felici se la sinist… - banaedr : Meloni: «Faremo governo forte e coeso che durerà 5 anni». Salvini: «Via canone Rai, basta comizi». Berlusconi: «Sia… - Chiaserotti : RT @lucianoghelfi: #Meloni: faremo riforma #presidenzialismo, saremo felici se la sinistra vorrà darci una mano a efficentare le istituzion… -