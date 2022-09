Mbappè su Giroud: “In campo parliamo la stessa lingua. Valore aggiunto” (Di venerdì 23 settembre 2022) Parole di stima nei riguardi di Olivier Giroud espressi nel dopo Francia-Austria dall'attaccante della nazionale francese, Kylian Mbappé. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 23 settembre 2022) Parole di stima nei riguardi di Olivierespressi nel dopo Francia-Austria dall'attaccante della nazionale francese, Kylian Mbappé.

Mbappè, la frecciata al Psg: "In Nazionale ho molta più libertà" L'attaccante del PSG Kylian Mbappè lancia una frecciata al suo club direttamente dal ritiro della Francia: le parole riportate ... l'allenatore sa che c'è un numero 9 come Olivier (Giroud, ndr) che ... Mbappé è felice di giocare con Giroud: 'Parliamo la stessa lingua calcistica' ...per una chiamata al Mondiale sono maggiori! La cosa che più ha stupito di Francia - Austria è stato il modo in cui Giroud ha approcciato e dialogato con un giovane campione come Kylian Mbappè . Assai ... L'attaccante del PSG Kylianlancia una frecciata al suo club direttamente dal ritiro della Francia: le parole riportate ... l'allenatore sa che c'è un numero 9 come Olivier (, ndr) che ......per una chiamata al Mondiale sono maggiori! La cosa che più ha stupito di Francia - Austria è stato il modo in cuiha approcciato e dialogato con un giovane campione come Kylian. Assai ...