Inter, ancora problemi per Zhang: la notizia! (Di venerdì 23 settembre 2022) Non si placa il clima difficile in casa Inter. I dubbi sull'allenatore e il club che aspetta di sapere il futuro della società non tengono tranquilli i tifosi nerazzurri e il loro malcontento non si frena. Inter Zhang Serie A Arrivano delle indiscrezioni proprio riguardo il presidente Zhang. Infatti le banche cinesi sarebbero giunte già a Milano per presentare un'istanza nei suoi confronti per annullare il verbale che stabilisce che Zhang non riceve compensi per l'incarico. La scorsa settimana erano scaduti i termini per presentare ricorso a Hong Kong contro la sentenza che dava torto al presidente nerazzurro nella causa contro alcune delle banche cinesi, che vorrebbero recuperare i 255 milioni dollari che il presidente avrebbe chiesto in prestito. L'imprenditore nerazzurro ha negato il tutto ...

