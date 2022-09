Il Bio-Distretto Cilento premiato a Bruxelles: è il migliore d’Europa (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Bio-Distretto Cilento è il migliore d’Europa. L’associazione campana si è aggiudicata la prima edizione del premio europeo per la produzione biologica nella categoria dedicata ai bio-distretti. La cerimonia di consegna dei premi, assegnati dal Comitato europeo delle Regioni (CdR) insieme alla Commissione UE e altri partner europei, si è svolta a Bruxelles durante la Giornata europea dedicata all’agricoltura biologica, alla presenza del commissario UE all’agricoltura Janusz Wojciechowski. “Il suo carattere pioneristico – si legge in una nota – che lo rende un modello a livello regionale, nazionale e internazionale ha convinto la giuria del premio europeo per la produzione biologica (EU organic award) a scegliere il Bio-Distretto Cilento come migliore dell’Ue. I ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Bio-è ild’Europa. L’associazione campana si è aggiudicata la prima edizione del premio europeo per la produzione biologica nella categoria dedicata ai bio-distretti. La cerimonia di consegna dei premi, assegnati dal Comitato europeo delle Regioni (CdR) insieme alla Commissione UE e altri partner europei, si è svolta adurante la Giornata europea dedicata all’agricoltura biologica, alla presenza del commissario UE all’agricoltura Janusz Wojciechowski. “Il suo carattere pioneristico – si legge in una nota – che lo rende un modello a livello regionale, nazionale e internazionale ha convinto la giuria del premio europeo per la produzione biologica (EU organic award) a scegliere il Bio-comedell’Ue. I ...

