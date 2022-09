IDM | tragedia a Hockenheim | è morto Leon Langstaedtler

GPOne.com

Quello che sembrava dovesse essere un fine settimana di festa per l'sul circuito di Hockenheim , con il titolo della classe Superbike già assegnato a Markus ... si è invece trasformato in. ...... partner territoriale del #TotA assieme aAlto Adige e Tirol Werbung. Maurizio Rossini, ... Michele Scarponi vince a Innsbruck il 17 aprile 2017: cinque giorni dopo, laIl ricordo Il Tour of ... SBK, Tragico incidente nell'IDM: Langstädtler perde la vita Il pilota impegnato nella classe Superbike ha perso la vita in seguito ad un terribile incidente avvenuto durante le prove libere dell'ultimo round ...