Elezioni | Speranza | ' Meloni irresponsabile | fa occhiolino ai no vax per quattro voti'

Roma, 23 set (Adnkronos) - "Per convincere gli indecisi dobbiamo dire chiaramente quello che siamo. Dobbiamo dire che vogliamo difendere il Servizio sanitario nazionale, la cosa più importante che c'è". Lo ha detto Roberto Speranza alla manifestazione del Pd. "Ieri Meloni mi ha attaccato. Giorgia sei una irresponsabile, il modello Italia ha difeso la vita delle persone mentre voi pensavate a prendere quattro voti e inseguire le piazze di chi voleva distruggere l'Italia -ha detto il ministro della Salute-. Che succede dopo il 25? La campagna vaccinale è patrimonio del Paese, non di un ministro. Nè tu nè Salvini avete detto parole chiare perchè fai l'occhiolino ai no vax".

