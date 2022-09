Dissalatori, in Arabia primo impianto a impatto zero (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Neom, la smart city del futuro costruita dal nulla nel deserto saudita, si disseterà con acqua marina dissalata e lo farà a impatto zero, come è stato annunciato questa estate, aprendo prospettive del tutto nuove alla diffusione dei desalinatori nel mondo. Da tempo la sfida è quella di rendere la dissalazione sempre meno costosa e sempre più green. In primo luogo la sostenibilità passa dall'uso di energia rinnovabile, visto che si tratta di impianti con un elevato consumo di energia. La dissalazione effettuata con energie rinnovabili costituisce una delle sfide principali per il futuro dei Paesi soggetti a scarsità idrica e le zone aride, dove i Dissalatori sono più usati, sono anche quelle con il maggior irraggiamento solare e quindi più? adatte al fotovoltaico. Ma la tecnologia offre ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Neom, la smart city del futuro costruita dal nulla nel deserto saudita, si disseterà con acqua marina dissalata e lo farà a, come è stato annunciato questa estate, aprendo prospettive del tutto nuove alla diffusione dei desalinatori nel mondo. Da tempo la sfida è quella di rendere la dissalazione sempre meno costosa e sempre più green. Inluogo la sostenibilità passa dall'uso di energia rinnovabile, visto che si tratta di impianti con un elevato consumo di energia. La dissalazione effettuata con energie rinnovabili costituisce una delle sfide principali per il futuro dei Paesi soggetti a scarsità idrica e le zone aride, dove isono più usati, sono anche quelle con il maggior irraggiamento solare e quindi più? adatte al fotovoltaico. Ma la tecnologia offre ...

