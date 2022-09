Costa Concordia | Schettino potrebbe uscire di carcere per digitalizzare i processi

(Di venerdì 23 settembre 2022) L’ex comandante delladovrebbe andare a lavorare alla Discoteca di Stato per occuparsi della digitalizzazione di alcuni grandiitaliani, in particolare quello di Ustica L'articolo proviene da Firenze Post.

A dieci anni dal naufragio della, la tragedia che all' Isola del Giglio che causò la morte di 32 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio della nave da crociera, il comandante Francesco Schettino è pronto a ...Ha scontato quasi metà della sua pena, e ha raggiunto " a maggio - il termine che gli consente di accedere alle misure alternative. Francesco Schettino, ex comandante della, sta scontando a Rebibbia 16 anni di reclusione dopo la tragedia dell Isola del Giglio che, nel 2012, causò la morte di 32 persone. Impegnato da anni in lavori socialmente utili nella ...Francesco Schettino potrebbe uscire dal carcere . A dieci anni dal naufragio della Costa Concordia, l’ex comandante che sta scontando a Rebibbia ...L’ex comandante della Costa Concordia sta scontando a Rebibbia 16 anni di reclusione dopo la tragedia dell'Isola del Giglio. Ora si occuperà di digitalizzare gli atti dei processi ...