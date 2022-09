Cose che solo chi fa l’insegnante può capire (Di venerdì 23 settembre 2022) Essere un insegnante al giorno d’oggi non è uno scherzo, sono cambiati i tempi in cui maestri e professori erano temuti, al presente invece sono quasi sempre attaccati, criticati e giudicati e spesso lasciati soli a fronteggiare classi stracolme di studenti da tenere a bada con risorse ridotte al minimo. Teniamo presente che i docenti della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido rientrano a tutti gli effetti tra i mestieri usuranti e gravosi: non è da poco avere la responsabilità di 25-30 bambini… Oltre a questo, negli ultimi due anni, come sappiamo, la scuola ha attraversato – come tutti noi – un momento particolare dovuto alla pandemia di Covid-19, che ha imposto un ripensamento dei metodi di insegnamento e inaugurato l’ormai celebre Dad, la didattica a distanza. Vi raccomandiamo... Covid, le regole per il rientro a ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 23 settembre 2022) Essere un insegnante al giorno d’oggi non è uno scherzo, sono cambiati i tempi in cui maestri e professori erano temuti, al presente invece sono quasi sempre attaccati, criticati e giudicati e spesso lasciati soli a fronteggiare classi stracolme di studenti da tenere a bada con risorse ridotte al minimo. Teniamo presente che i docenti della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido rientrano a tutti gli effetti tra i mestieri usuranti e gravosi: non è da poco avere la responsabilità di 25-30 bambini… Oltre a questo, negli ultimi due anni, come sappiamo, la scuola ha attraversato – come tutti noi – un momento particolare dovuto alla pandemia di Covid-19, che ha imposto un ripensamento dei metodi di insegnamento e inaugurato l’ormai celebre Dad, la didattica a distanza. Vi raccomandiamo... Covid, le regole per il rientro a ...

GiuseppeConteIT : Questa mattina a l’@Ariachetira ho detto alcune cose importanti che vorrei condividere qui con voi. Ecco la mia int… - LauraPausini : Era settembre del 1996. Avevo appena finito di registrare “Le cose che vivi”, uno dei dischi più importanti della… - Link4Universe : Se avessi un centesimo per ogni volta che ora ricevo messaggi tipo 'ah ma se non ti piace qui, sei libero di andart… - affrettatilento : Un'altra tecnica di ingegneria sociale e comunicativa è far dire cose quasi corrette (comunque condivisibili) a per… - ElvioPrefumo_C : RT @ilario82: L’assedio a Kyiv è quello in cui si sono verificati, tra le altre cose, i massacri di civili di Bucha e Irpin, che solo il ri… -