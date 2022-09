Attilio Romita finisce sulla lista nera di Alfonso Signorini: cosa succederà lunedì al GF VIP (Di venerdì 23 settembre 2022) L'avventura di Attilio Romita al Grande Fratello VIP non è iniziata benissimo. Dopo le dichiarazioni contro la Royal Family, il giornalista ha avuto un alterco con Alfonso Signorini, che lo ha fatto finire sulla 'lista nera' del conduttore. Nell'estate del 2022 i veri fan del Grande Fratello hanno iniziato a interrogarsi sui concorrenti della settima edizione. Alcuni esperti di gossip avevano fatto circolare il nome di Antonino Spinalbese, indubbiamente uno dei più attesi vista la relazione con Belén Rodriguez terminata a fine 2021. Ad agosto il settimanale 'Oggi' pubblica in anteprima esclusiva la notizia riguardante l'ingaggio di Attilio Romita. Chi ha più di trent'anni e guarda i telegiornali da almeno venti, si ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 23 settembre 2022) L'avventura dial Grande Fratello VIP non è iniziata benissimo. Dopo le dichiarazioni contro la Royal Family, il giornaha avuto un alterco con, che lo ha fatto finire' del conduttore. Nell'estate del 2022 i veri fan del Grande Fratello hanno iniziato a interrogarsi sui concorrenti della settima edizione. Alcuni esperti di gossip avevano fatto circolare il nome di Antonino Spinalbese, indubbiamente uno dei più attesi vista la relazione con Belén Rodriguez terminata a fine 2021. Ad agosto il settimanale 'Oggi' pubblica in anteprima esclusiva la notizia riguardante l'ingaggio di. Chi ha più di trent'anni e guarda i telegiornali da almeno venti, si ...

