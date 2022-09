Witsel | «In difesa posso allungare la mia carriera»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 settembre 2022) Le parole disul suo futuro: «Mi sento ancora bene sulla mediana, ma dietro ingiocare ancora a lungo» Axelha parlato dal ritiro della nazionale belga in conferenza stampa. Tra gli argomenti trattati anche la sua posizione in campo e il possibile arretramento da mediano a centrale di. Di seguito le sue parole. «Mi sento ancora molto bene fisicamente per giocare come centrocampista, è il mio ruolo naturale. Indevo essere più attento, devo correre e fermarmi di più . Per me è più difficile ma può prolungare la mia. Preferisco però giocare da numero sei. Roberto Martínez è stato chiaro sulla mia posizione in Nazionale ma se dovrò giocare da difensore centrale, lo farò».