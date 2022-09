**Ucraina: Conte, 'Draghi accodato a strategia decisa a Washington'** (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi "solo dopo tre mesi" dall'inizio del conflitto ucraino "è venuto a confrontarsi in Parlamento. L'ho visto molto disponibile, premuroso e sollecito nell'accodarsi ad una strategia decisa a Washington. Avrei preferito un Governo italiano pronto a indirizzare in prima fila la strategia euroatlantica verso una strategia negoziale". Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di Radio Capital della trasmissione 'The breakfast club'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario"solo dopo tre mesi" dall'inizio del conflitto ucraino "è venuto a confrontarsi in Parlamento. L'ho visto molto disponibile, premuroso e sollecito nell'accodarsi ad una. Avrei preferito un Governo italiano pronto a indirizzare in prima fila laeuroatlantica verso unanegoziale". Lo ha affermato Giuseppe, ospite di Radio Capital della trasmissione 'The breakfast club'.

