Pace | un racconto dedicato all’omonima Giornata internazionale

(Di giovedì 22 settembre 2022) Benvenuti nell’universo letterario di StoryLine. In occasione dell’omonimaabbiamo deciso di dedicare il nostrodi oggi alla. Per realizzare il testo originale che vi proponiamo ci siamo ispirati anche ad una famosa canzone di Zucchero intitolata “Diamante” Era cosi tanto che i loro sorrisi non s’incronciavano da sembrar tutto come se fosse il giorno della loro prima conoscenza. Eppure Dan e Sasha non si erano separati per caso ma tutto era cominciato lo scorso febbraio allo scoppio di una guerra che a soli 8 anni restava comprensibilmente senza un perchè. Ora si erano fortuitamente rivisti 7 mesi dopo a Roma in una frescadi settembre. Dan era stato accolto con la famiglia li perchè in fuga dalla sua Ucraina a causa dei bombardamenti. Sin da quando era ...