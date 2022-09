Non fermiamo la riforma degli Its. L’auspicio di Torrielli (Its Italy) (Di giovedì 22 settembre 2022) È quel tono di voce, pacato ma entusiasta. “Sono in uno stato di massima contentezza”. Guido Torrielli è il presidente di Its Italy, un’associazione di categoria che riunisce oltre cento Istituti tecnici superiori. La riforma degli Its, che hanno assunto la nuova denominazione di Istituti tecnologici superiori, è stata una delle ultime pratiche licenziate dal governo di Mario Draghi. La revisione è stata bipartisan. Ed è stata approvata da tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Il nuovo percorso consentirà agli studenti di diventare operai specializzati in settori che richiedono una preparazione tecnica. Ma perché Torrielli è così elettrizzato? Ieri, mercoledì 21 settembre, si è tenuta una riunione tra il ministero dell’Istruzione e le Regioni nella quale si è deciso di stanziare la prima ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 settembre 2022) È quel tono di voce, pacato ma entusiasta. “Sono in uno stato di massima contentezza”. Guidoè il presidente di Its, un’associazione di categoria che riunisce oltre cento Istituti tecnici superiori. LaIts, che hanno assunto la nuova denominazione di Istituti tecnologici superiori, è stata una delle ultime pratiche licenziate dal governo di Mario Draghi. La revisione è stata bipartisan. Ed è stata approvata da tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Il nuovo percorso consentirà agli studenti di diventare operai specializzati in settori che richiedono una preparazione tecnica. Ma perchéè così elettrizzato? Ieri, mercoledì 21 settembre, si è tenuta una riunione tra il ministero dell’Istruzione e le Regioni nella quale si è deciso di stanziare la prima ...

demagistris : Non votate chi ci sta portando verso la catastrofe di una guerra mondiale, solo @unione_popolare è dall’inizio paci… - raffaellapaita : Non ci fermiamo mai! Mattinata al Mercato di #Ciampino con @lucianonobili e @luca_diegidio per parlare di infrastru… - formichenews : Non fermiamo la riforma degli Its. L’auspicio di Torrielli (#ItsItaly). L'intervista di @fil_merli ?? ??… - elespaterlini1 : RT @raffaellapaita: Non ci fermiamo mai! Mattinata al Mercato di #Ciampino con @lucianonobili e @luca_diegidio per parlare di infrastruttur… - TeodCamilli : strano come i pacifisti di ieri siano guerrafondai oggi. Incredibile come non ce ne sia uno che dica 'ma sediamoci… -