Logitech G Cloud Gaming Handheld | è tutto vero | ecco la console portatile per lo streaming di Logitech

(Di giovedì 22 settembre 2022) La presentazione della nuova, la prima,datargataè avvenuta nelle scorse ore.ciò che dovete sapere sullache punta a rivoluzionare il mondo dei videogiochi in mobilità.– 22922 www.computermagazine.itSi chiama, ed è la primissimacon cui– nota azienda produttrice di hardware dae non solo – si affaccia nel mercato. Entra così a gamba tesa un nuovo, l’ennesimo, competitor ...

Nel corso del grande evento "Logi PLAY" di settembreha presentato laGaming Handheld , una console portatile appositamente creata per ilgaming. Il dispositivo offre controlli di gioco precisi e personalizzabili, uno schermo HD a 1080p, una ...Handheld, perciò, sembra presentarsi in pompa magna; ma se si analizzano i dettagli, si realizza che la sua proposta commerciale è piuttosto fiacca. Il fattore di forma è certamente ...È stata svelata oggi la nuova Logitech G CLOUD Gaming Handheld, un dispositivo portatile pensato appositamente per i giochi in streaming.Ecco Logitech G Cloud, la console portatile per il cloud gaming | Sviluppata da Logitechh in collaborazione con Tencent.