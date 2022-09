Elezioni: Letta ai giovani, 'andate a votare, non fate decidere gli altri per voi' (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set (Adnkronos) - "E' il vostro primo voto, un momento importante, andate a votare". Enrico Letta si rivolge direttamente ai giovani in un 'reel', un breve video con musica e 'sottotitoli', postato su Instagram. "Decidete voi per chi votare, non fatevi influenzare da altri. Ma soprattutto non fate che sia il voto degli altri a decidere il vostro futuro, voto è decisivo per voi e per tutto il nostro Paese -spiega il segretario del Pd-. Siate voi a decidere per il vostro futuro, non fatelo decidere ad altri. Il vostro voto rimane per i prossimi cinque anni e anche il non voto rimane per i prossimi cinque anni. andate a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set (Adnkronos) - "E' il vostro primo voto, un momento importante,". Enricosi rivolge direttamente aiin un 'reel', un breve video con musica e 'sottotitoli', postato su Instagram. "Decidete voi per chi, nonvi influenzare da. Ma soprattutto nonche sia il voto degliil vostro futuro, voto è decisivo per voi e per tutto il nostro Paese -spiega il segretario del Pd-. Siate voi aper il vostro futuro, nonload. Il vostro voto rimane per i prossimi cinque anni e anche il non voto rimane per i prossimi cinque anni.a ...

VittorioSgarbi : L’esponente dei social democratici tedeschi Klingbeil in un incontro a Berlino con Letta: “Sarebbe importante che… - marattin : Ieri Letta ha dichiarato che non governerebbe mai con Fratoianni. Domandarsi perché, allora, alle elezioni si prese… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – #Meloni: “Non temo una rimonta del #M5S che possa mettere in difficoltà un’eventuale vittori… - PolinAngela : RT @marioadinolfi: Ho spiegato a Open l’ovvio: il Donbass ha una popolazione prevalentemente russa che vuole staccarsi da Kiev. Domenica po… - d6e00e857e2340e : Elezioni, la diretta – Casa Bianca: “Non vediamo scenari da fine del mondo. Chiunque vinca non lascerà la coalizion… -