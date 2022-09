Curva tassi in testacoda: banche centrali credibili o recessione dura in arrivo? (Di giovedì 22 settembre 2022) L’aggressività della Fed accentua il fenomeno dell’inversione dei rendimenti portandolo ai livelli del 2000. Ecco cosa si nasconde dietro l’evidente paradosso. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 22 settembre 2022) L’aggressività della Fed accentua il fenomeno dell’inversione dei rendimenti portandolo ai livelli del 2000. Ecco cosa si nasconde dietro l’evidente paradosso.

fisco24_info : Curva tassi in testacoda: banche centrali credibili o recessione dura in arrivo?: L’aggressività della Fed accentua… - sashaspez : @spaghettilisbon @sebdalayer ???? curva tassi degli anni '90 saremo rimasti io e @RiskControlnews ad averla vissuta - ErmannoKilgore : RT @Michele_Arnese: 'Il mercato non crede alla Fed: i bond Usa vedono recessione. La curva dei tassi s’inverte come mai aveva fatto nella s… - drsmoda2 : RT @Michele_Arnese: 'Il mercato non crede alla Fed: i bond Usa vedono recessione. La curva dei tassi s’inverte come mai aveva fatto nella s… - Bolpet : RT @Michele_Arnese: 'Il mercato non crede alla Fed: i bond Usa vedono recessione. La curva dei tassi s’inverte come mai aveva fatto nella s… -