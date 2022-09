Cremona | Gdf confisca patrimonio illecito di oltre 7 mln a un artigiano

(Di giovedì 22 settembre 2022) Milano, 22 set. (Adnkronos) - Si faceva pagare i lavori in nero, ma dopo alcuni anni si presentava ai suoi clienti reclamando il pagamento delle fatture, in realtà mai emesse. In questo modo, è riuscito ad accumulare unda7 milioni di euro. Fino a quando è stato scoperto e arrestato. E' accaduto nel cremonese a unal quale ora i finanzieri della compagnia di Crema, in esecuzione di una sentenza di condanna definitiva emessa dalla Corte d'Appello di Brescia, hannoto il, dal complessivo valore di 7 milioni e 800 mila euro. L'uomo, che attualmente sta scontando la pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione al carcere di Bollate, nel corso degli anni aveva realizzato numerose estorsioni in danno dei suoi clienti. Le indagini condotte dalle fiamme gialle ...

GdF Cremona: confiscato il patrimonio illecito di un artigiano per complessivi 7,8 milioni di euro Milano, 22 set. (Adnkronos) – Si faceva pagare i lavori in nero, ma dopo alcuni anni si presentava ai suoi clienti reclamando il pagamento delle fatture, in realtà mai emesse. In questo modo, è riusci ...Il 're dei serramenti' Antonio Silvani aveva realizzato una serie di estorsioni in danno dei suoi clienti. Attualmente sta scontando la pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione presso la casa c ...