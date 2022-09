Chi è Luca Salatino del GF Vip, dalla carriera di chef alla fidanzata conosciuta a Uomini e Donne (Di giovedì 22 settembre 2022) La vita privata e professionale di Luca Salatino, pugile e chef già protagonista di Uomini e Donne e oggi concorrente del Grande Fratello Vip 7. Scopriamo qualcosa di più... Leggi su today (Di giovedì 22 settembre 2022) La vita privata e professionale di, pugile egià protagonista die oggi concorrente del Grande Fratello Vip 7. Scopriamo qualcosa di più...

GaiaToujours : @E__l__e__ Francamente se le scuse arrivassero da chi ha chiuso in casa mia figlia (PD per mano di De Luca) per me… - teresina_info : Venerdì Della XXV Settimana del Tempo Ordinario Anno C San Pio da Pietrelcina. - luca_mossi : @Andy86CH Eh... C'è chi riceve quelle belle, e chi riceve quelle brutte... - antonella9927 : Comunque chi ha accusato Luca di transfobia si deve solo vergogna. È un ragazzo sensibile e che sa stare al gioco #gfvip - luca_bernaroli : RT @v2Dark: Tutto è lecito, ma sorge una domanda: è giusto che chi si oppone alle riforme redistributive possa continuare a stare con la te… -