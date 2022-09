Brambilla: «La difesa dell’ambiente non è un tema di sinistra. Serve un ecologismo che dia soluzioni concrete» (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex ministra: «In Sicilia puntare su energia e turismo». «Non considero un tabù rimodulare le spese del Pnrr». «Ho scelto io di candidarmi a Gela» Leggi su corriere (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex ministra: «In Sicilia puntare su energia e turismo». «Non considero un tabù rimodulare le spese del Pnrr». «Ho scelto io di candidarmi a Gela»

Luxgraph : Brambilla: «La difesa dell’ambiente non è un tema di sinistra. Serve un ecologismo che dia soluzioni concrete»… - Luxgraph : Brambilla: «La difesa dell’ambiente non è un tema di sinistra. Serve un ecologismo che dia soluzioni concrete»… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ RENATE-JUVE NEXT GEN, le formazioni ufficiali: 4-2-3-1 per Brambilla. Dentro Muharemovic in difesa, peso of… -