Mercati piatti in attesa dell’annuncio sui tassi della Federal Reserve. Putin spaventa ma non troppo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Giornata di calma apparente sui Mercati in sospeso tra l’annuncio di un rinnovato impegno bellico da parte della Russia e le attese per la decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse. Le previsioni sono per un rialzo di 75 punti (+ 0,75%) che porterebbe il costo del denaro statunitense al 3%. Non è però escluso un intervento più deciso da 100 punti. In Europa la borsa di Londra guadagna lo 0,5% mentre Francoforte è sulla parità. Parigi in leggero rialzo, meglio Milano che sale dello 0,8%. Corre Leonardo (+ 5%), gruppo che opera anche nella difesa sulle prospettive ulteriori spese in armamenti. A New York l’S&P500 è in rialzo dello 0,5%, il Nasdaq dello o,2%. L’ ultima settimana è stata difficile per i Mercati azionari. Dallo scorso 12 settembre l’indice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Giornata di calma apparente suiin sospeso tra l’annuncio di un rinnovato impegno bellico da parteRussia e le attese per la decisionesuidi interesse. Le previsioni sono per un rialzo di 75 punti (+ 0,75%) che porterebbe il costo del denaro statunitense al 3%. Non è però escluso un intervento più deciso da 100 punti. In Europa la borsa di Londra guadagna lo 0,5% mentre Francoforte è sulla parità. Parigi in leggero rialzo, meglio Milano che sale dello 0,8%. Corre Leonardo (+ 5%), gruppo che opera anche nella difesa sulle prospettive ulteriori spese in armamenti. A New York l’S&P500 è in rialzo dello 0,5%, il Nasdaq dello o,2%. L’ ultima settimana è stata difficile per iazionari. Dallo scorso 12 settembre l’indice ...

