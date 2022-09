(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il difensore delPierredal ritiro dell'Under21 francese ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola. 'Contro illa. Abbiamo perso tre punti, ma non tutto è da buttare. Si impara anche dalle sconfitte per migliorare. ...

Il difensore del Milan Pierredal ritiro dell'Under21 francese ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola. 'Contro il Napoli alcuni dettagli hanno fatto la differenza. Abbiamo perso tre ...Il Napoli vince a San Siro ein testa alla classifica a quota 17 punti con l'Atalanta. Primo ko in campionato per Pioli. La ... Clamorosa traversa diall'86' (colpita anche da Giroud nel ... Kalulu torna su Milan-Napoli “Alcuni dettagli hanno fatto la differenza” Il difensore del Milan Pierre Kalulu dal ritiro dell’Under21 francese ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola. “Contro il Napoli alcuni dettagli hanno fatto la dif ...Il difensore del Milan Pierre Kalulu è stato intervista da "La Gazzetta dello Sport". Un'ampia analisi tra recente passato e prossimo futuro ...