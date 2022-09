Ferentino In camera da letto nascondeva dosi di hashish e marijuana pronte per essere spacciate 34enne del luogo con precedenti arrestato dai Carabinieri

infoitinterno : Ferentino. In camera da letto nascondeva dosi di hashish e marijuana pronte per essere spacciate. 34enne del luogo… -

RadioCassinoStereo

Il collegio uninominale dellaFrosinone - Sora comprende 60 Comuni, tutti della Ciociaria. ... Queste le iniziative del fine settimana : volantinaggio al mercato di(con il sindaco ...... tutti profondamente segnati dalla tragedia avvenuta venerdì sera sull'asse attrezzato, in territorio di. La salma dell'infermiera di 62 anni è rimasta esposta nellamortuaria dell'... Provincia di Frosinone – Marijuana ed hashish in camera da letto arrestato un 34enne Risolvere il problema del caro energia, favorire lo sviluppo del territorio e pianificare il rilancio dei piccoli centri, oggi in sofferenza. Sono alcune delle sfide in cima ...«Ambiente e lavoro». Per Andrea Turriziani, consigliere comunale nel capoluogo con la Lista Marini, esponente del Pd e candidato del ...