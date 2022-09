Ennesima aggressione ad un autista, Air Campania spegne i motori per 5 minuti (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutimotori spenti per cinque minuti. È l’iniziativa di Air Campania, su impulso dell’Amministratore Anthony Acconcia, per chiedere maggiore attenzione rispetto al tema delle continue aggressioni di cui è vittima il personale front line dell’azienda regionale di trasporto pubblico locale. In queste ore la società ha anche già avviato i contatti con le Organizzazioni Sindacali per definire i dettagli della manifestazione che la settimana prossima vedrà l’intera flotta fermarsi per 5 minuti. La decisione dopo l’ultima aggressione ad un operatore registrata nella serata di ieri nel napoletano, la sesta dall’inizio dell’anno. I fatti si sono verificati a Melito di Napoli. L’autista era in servizio sulla linea Teverola-Aversa-Napoli. Come ha denunciato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 2spenti per cinque. È l’iniziativa di Air, su impulso dell’Amministratore Anthony Acconcia, per chiedere maggiore attenzione rispetto al tema delle continue aggressioni di cui è vittima il personale front line dell’azienda regionale di trasporto pubblico locale. In queste ore la società ha anche già avviato i contatti con le Organizzazioni Sindacali per definire i dettagli della manifestazione che la settimana prossima vedrà l’intera flotta fermarsi per 5. La decisione dopo l’ultimaad un operatore registrata nella serata di ieri nel napoletano, la sesta dall’inizio dell’anno. I fatti si sono verificati a Melito di Napoli. L’era in servizio sulla linea Teverola-Aversa-Napoli. Come ha denunciato ...

ottopagine : Trasporti, conducente Air aggredito. Vetri in frantumi, ferito a un occhio #Napoli - patrizia : @EmilioDavid2022 @mu_antonella @SimoneAlliva È un detenuto violento. Da quello che ho letto, questa è l'ennesima ag… - CgilProvLivorno : RT @LivornoPress: Cecina: insulti e sputi all'operatore AT, l'RSA denuncia l'ennesima aggressione ai lavoratori #trasportopubblico #aggress… - LivornoPress : Cecina: insulti e sputi all'operatore AT, l'RSA denuncia l'ennesima aggressione ai lavoratori #trasportopubblico… -