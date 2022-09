(Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Conclusa l’operazione “Balia Nera” dei Carabinieri Cites in collaborazione coi volontari Lipu e Cabs. Parma, 21 settembre 2022. Sette persone deferite alla Procura della Repubblica,204 uccelli selvaticie surgelati e, in, 922diparticolarmentetra cui balie nere, pettirossi, scriccioli, passere scopaiole, frosoni, verdoni e fringuelli. Si è conclusa l’operazione Balia nera realizzata nei giorni scorsidal Reparto operativo – Sezione operativa antie reati in danno agli animali del Raggruppamento Carabinieri Cites di Bergamo, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cites di Bergamo e in ...

postazioni le tematiche saranno trattate in vari modi: in quella dedicata ai 'Furti di natura'... ma anche la causa di spietati atti di. Inoltre si potrà partecipare al 'jenga del ...... causato dall'ingestione di frammenti di munizionicarcasse uccise e lasciate dai cacciatori, nonché dalla distruzione dell'habitat e dal' ma a partire dal 2007 'i gruppi di ... Bracconaggio nelle valli lombarde: 7 denunciati. Sequestrati 204 esemplari morti e 92 vivi e appartenenti a specie protette, oltre a trappole e reti Conclusa l’operazione “Balia Nera” dei Carabinieri Cites in collaborazione coi volontari Lipu e Cabs. Parma, 21 settembre 2022. Sette persone deferite alla Procura della Repubblica, sequestrati 204 uc ...A Leno due abusivi stavano cacciando con richiami elettroacustici e con una rete da uccellagione. A Remedello due doppiette denunciate per avere abbattuto specie non ancora cacciabili.