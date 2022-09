Roma, Rizzitelli: «Problema gol? Capisco il rammarico, ma non ne farei una tragedia» (Di martedì 20 settembre 2022) L’ex attaccante della Roma Rizzitelli ha parlato del Problema del gol in casa giallorossa Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante della Roma, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del Problema del gol in casa giallorossa. NESSUN Problema – «Il Problema del gol non è quando crei e non segni. È quando proprio non riesci a creare, perché in quel caso è più complicato trovare soluzioni. Capisco che ci sia un po’ di rammarico, quando crei tanto come fatto con l’Atalanta e poi non riesci a vincere ci sta che ti dia fastidio e ti arrabbi. La Roma ha giocato molto bene, è normale il rammarico di non aver fatto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) L’ex attaccante dellaha parlato deldelin casa giallorossa Ruggiero, ex attaccante della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato deldelin casa giallorossa. NESSUN– «Ildelnon è quando crei e non segni. È quando proprio non riesci a creare, perché in quel caso è più complicato trovare soluzioni.che ci sia un po’ di, quando crei tanto come fatto con l’Atalanta e poi non riesci a vincere ci sta che ti dia fastidio e ti arrabbi. Laha giocato molto bene, è normale ildi non aver fatto ...

tuttoatalanta : Rizzitelli: 'Roma? C'è rammarico per la partita con l'Atalanta' - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ??? #Rizzitelli: 'Per la #ASRoma è un momento sfortunato, ma presto i gol arriveranno' #ASR ?? - Romagialloross4 : ??? #Rizzitelli: 'Per la #ASRoma è un momento sfortunato, ma presto i gol arriveranno' #ASR ??… - romanewseu : #Rizzitelli: “Contro l’Atalanta la Roma ha giocato molto bene. E’ un momento sfortunato ma presto arriveranno i gol… - salida_pod : ???? ???? ??????????????? ?? #18Settembre 1991 ???? Coppa delle Coppe - 1º Turno (Andata) ??? CSKA Mosca Roma 1-2 ? Fokin (aut… -