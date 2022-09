Riforma pensioni | chiave per superare la Fornero | Pdl 1170 di Rizzetto modificata?

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 20 settembre 2022) Le elezioni si avvicinano, Fratelli d’Italia, stando ai sondaggi, continuerebbbe ad essere il partito con maggiori probabilità di salire al Governo, e poiché l’onorevole Walternei giorni scorsi é tornato a parlare disulla sua pagina Facebook e le sue considerazioni hanno interessato molti lettori sul nostro portale, vi é anche chi si é interrogato, come il Sign Emilio, sulle reali intenzioni di rispolverare una vecchia, ma nemmeno tanto, proposta di legge già presentata nel 2018. Stiamo parlando della pdlche come benissimo aveva illustrato il Dott. Perfetto, nella sua lunga analisi sulle buone proposte che potrebbero essere riconsiderate, riprende i tratti base della precedente proposta di legge Damiano, la Pdl 857 del 2013, che infatti, é tornata anch’essa a far discutere. Il nostro lettore Emilio 63, ha ...