MotoGP: Ducati verso gli ordini di scuderia (o quasi) (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo Aragon, Pecco Bagnaia e la Ducati sono vicine a conquistare il mondiale piloti. Con soli dieci punti di scarto dal leader Fabio Quartararo, il torinese e la casa di Borgo Panigale mettono nel mirino la corona iridata dei conduttori, che sarebbe la seconda dopo quella costruttori già conquistata ad Alcaniz. Ma l’esito della stessa gara, con Enea Bastianini che “ruba” cinque preziosissimi punti, pone a Gigi Dall’Igna e soci la domanda del secolo: è ora che la Ducati impartisca ordini di scuderia? Ufficialmente non si ordina nulla, ma qualcosa nell’ombra si muove. MotoGP, gara: la domenica bestiale del Motorland Aragon Ducati e gli ordini di scuderia: verso il compromesso…storico? La domanda sembra aver trovato una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo Aragon, Pecco Bagnaia e lasono vicine a conquistare il mondiale piloti. Con soli dieci punti di scarto dal leader Fabio Quartararo, il torinese e la casa di Borgo Panigale mettono nel mirino la corona iridata dei conduttori, che sarebbe la seconda dopo quella costruttori già conquistata ad Alcaniz. Ma l’esito della stessa gara, con Enea Bastianini che “ruba” cinque preziosissimi punti, pone a Gigi Dall’Igna e soci la domanda del secolo: è ora che laimpartiscadi? Ufficialmente non si ordina nulla, ma qualcosa nell’ombra si muove., gara: la domenica bestiale del Motorland Aragone glidiil compromesso…storico? La domanda sembra aver trovato una ...

SkySportMotoGP : ??BASTIANINI FENOMENALE ??? Battaglia spettacolare targata Ducati: la spunta la Bestia nel finale davanti a Bagnaia… - SkySportMotoGP : ????? NUVOLA ROSSAAAAAA IN POLE POSITION ?? ? ?? Tre Ducati davanti I RISULTATI ? - sportli26181512 : Superbike, la Ducati conferma Michael Rinaldi: rinnovo per il Mondiale 2023: Il team Ducati Aruba ha annunciato il… - fmimolise : MotoGP 2022. GP di Aragon. Aleix Espargaro: 'Percentuale di vittoria del campionato? Non il 5%!': Il pilota di Apri… - FormulaPassion : #MotoGP: #Ducati non si dà pace sugli ordini di scuderia, possibile un congelamento delle posizioni nel finale di g… -